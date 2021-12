Coelba desativa 35 mil ligação clandestinas na Bahia

Após realizar 88 mil inspeções na Bahia, a Coelba identificou e desativou cerca de 35 mil irregularidades em unidades consumidoras, no primeiro semestre deste ano.

De acordo com a empresa, a energia recuperada nesse período é suficiente para abastecer 1,1 milhão de residências durante um mês ou o município de Vitória da Conquista durante seis meses.

Na capital baiana e região metropolitana foram foram realizadas mais de 18 mil inspeções, com 9 mil casos de irregularidades desativados, que representam energia suficiente para abastecer o município de Porto Seguro durante um mês.

A Coelba reforça que a ligação clandestina, popularmente conhecida como “gato”, é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 116 ou dos outros canais de atendimento da distribuidora.

Além disso, a manipulação de circuitos energizados para a fazer a ligação clandestina provoca risco de acidente grave.

