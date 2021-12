Coelba adverte sobre falsa oferta de vagas na empresa

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) divulgou, nesta segunda-feira, 12, uma nota para denunciar um falso processo seletivo que está sendo anunciado em nome da empresa e compartilhado em redes sociais.

Em um dos sites onde o processo foi anunciado (https://www.vagasabertasnaweb.com), há uma descrição de salários que iriam variar "de R$ 1.403,96 a R$ 7.841,22 em jornadas semanais de 40 (sic), para os níveis Fundamenta (sic), Médio, Técnico e Superior".

A TARDE tentou entrar em contato com o site, mas não havia nenhum canal de comunicação. Há, ainda, outros anúncios de supostos concursos públicos na página principal do "vagasabertasnaeweb".

A descrição, no site, faz parecer, inclusive, que o falso processo da empresa se trata de concurso público para preenchimento de vagas disponíveis em diversos municípios da Bahia. No entanto, a Coelba foi privatizada desde 1997.

Gerente de recursos humanos da Coelba, Cristiane Tavares contou que soube do anúncio na última sexta-feira, ao ver muitas pessoas compartilharem links de sites que divulgaram a falsa notícia.

"A gente viu um edital, sendo que a Coelba não é empresa pública", disse. Segundo a gerente, ninguém procurou a companhia para confirmar a veracidade do certame.

"Nossa preocupação era se as pessoas estavam pagando por isso. A gente não fez registro policial e anunciou a falsidade por meio de nota. É importante para as pessoas não caírem no conto do vigário", acrescentou.

Ainda segundo Cristiane, para os recrutamentos externos, a empresa utiliza, apenas, o site www.vagas.com.br ou, eventualmente, no caso de "cargos estratégicos", o Linkedin.

"A Coelba recomenda que as pessoas não acessem o conteúdo destes sites, bem como não divulguem seus dados pessoais ou financeiros" finalizou, em nota, a companhia.

No final do ano passado, um falso anúncio do metrô de Salvador com vagas de emprego para seguranças fez com que inúmeras pessoas procurassem a sede do SineBahia, na avenida ACM.

A mensagem teria circulado pelo aplicativo WhatsApp.

