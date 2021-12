Codesal suspende recebimento de doações para Lajedinho

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) suspendeu o recebimento de doações para as vítimas da chuva em Lajedinho, distante 355 quilômetros de Salvador, nesta quarta-feira, 11. O pedido foi realizado pela Coordenação de Defesa Civil da Bahia (Cordec-BA). O órgão informa que o município não tem local suficiente para o armazenamento dos donativos.

A Cordec-BA também será responsável pelo envio das doações já recebidas pela Codesal. Contudo, as doações podem ser feitas através de depósito bancário em duas contas, no Banco do Brasil e Caixa.

Confira:

Banco do Brasil

Conta corrente: 40.000-9

Agência: 0595-9

Caixa

Conta corrente: 2013-2

Agência: 0949-9

Operação: 006

