Codecon notifica motéis visando o dias do namorados

A Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon) iniciou na sexta-feira, 3, a Operação Dia dos Namorados e já notificou três motéis e um restaurante. A ação visa fiscalizar os estabelecimentos comerciais que recebem um grande fluxo de consumidores nesta época. De acordo com a Codecon, os fiscais verificaram se nos locais há exemplares do Código de Defesa do Consumidor (CDC), além de observar a validade e acondicionamento dos produtos nas cozinhas e nos frigobares dos estabelecimentos e os preços praticados.

Na sexta, os fiscais estiveram no Shopping Paralela, onde notificaram o restaurante Versatto pela falta de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) no balcão do estabelecimento. Na manhã da segunda-feira, 6, os servidores do órgão foram aos motéis Le Plaisir, Tramps e Tahiti, no Costa Azul.

Os três locais de hospedagem foram notificados pela ausência de etiquetas nos produtos. No Le Plaisir foram destruídos produtos vencidos encontrados na cozinha, a exemplo de uma vasilha de aspargo, vencida em 20 de maio, um pacote de batata frita, vencido em 16 de maio e uma vasilha de cogumelos vencida em 19 de maio.

Durante a tarde da segunda, os agentes estiveram nos motéis Volúpia, Fantasy e Clímax, localizados no Imbuí. Não foram encontradas irregularidades nesses estabelecimentos.

A Codecon informa ainda que a fiscalização continua até a sexta-feira, 10. Os estabelecimentos notificados têm até dez dias para se regularizar junto às normas do consumidor vigentes. Os locais autuados responderão a um processo administrativo.

Os serviços do órgão podem ser solicitados na sede da Codecon na Rua Chile, nº 03, Centro; nas Prefeituras-Bairro do Centro/Brotas, Cidade Baixa, Subúrbio/Ilhas, Itapuã, Cajazeiras, Cabula, Pau da Lima e Barra/Pituba, pelo número 156 ou do Fala Salvador, pelo do site.

