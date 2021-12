Codecon fiscalizará estabelecimentos durante a operação Dia dos Namorados

A Diretoria de Ações de Defesa do Consumidor (Codecon) iniciou, na manhã desta quarta-feira, 5, a Operação Dia dos Namorados, no Shopping da Bahia. A iniciativa tem o objetivo de verificar se os produtos e serviços ofertados estão em condições de uso e consumo, garantindo o direito do consumidor.

Durante a semana, a operação visitará outros estabelecimentos comerciais, encerrando as ações no dia 11 de junho.

O foco da fiscalização são os estabelecimentos mais procurados para a data. Entre as lojas visitadas estão joalherias, perfumarias, floriculturas, restaurantes, sexy shops e motéis.

Os agentes averiguam itens como preço, conservação, condicionamento, validade dos produtos e higiene, e a presença do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que deve estar completo com os 119 artigos, e em local visível ao público.

Os estabelecimentos notificados têm dez dias, a partir da notificação, para corrigir o erro. Passado esse prazo, o órgão volta ao local para verificar a reincidência ou não da infração, correndo o risco de aplicação de multa, que pode variar entre R$ 600 a R$ 6 milhões.

