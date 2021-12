Cocaína avaliada em R$ 500 mil é apreendida em Feira de Santana

Cinco pessoas foram presas neste sábado, 30, com 160 discos de cocaína pura - o que totaliza R$ 500 mil - em Feira de Santana, a 109 km de Salvador. As ações para desarticular os suspeitos começaram em dezembro de 2018, quando dois homens foram surpreendidos por uma guarnição da PM com R$ 364 mil em espécie.

Os policias civis acompanharam Ronaldo Vitorino da Silva e Gabriela Menezes Santos na sexta-feira, 29, de Feira de Santana até a divisa da Bahia com Sergipe, pela Linha Verde. Chegando em território sergipano, o veículo modelo Strada, placa PKF-4601, pilotado pela dupla foi conduzido para outro local.

Além de Ronaldo e Gabriela, acabaram presos também Francisco Pinheiro da Cruz, Marcela Rodrigues do Vale e Adriana Rodrigues do Vale. O quinteto foi autuado por tráfico de drogas e associação criminosa.

