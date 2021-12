Cocaína avaliada em R$ 1 milhão é apreendida na Bahia

Mais de 50 quilos de cocaína pura, divididos em tabletes, foram apreendidos em Itabuna, no sul da Bahia. A droga teve o valor avaliado pela Polícia Civil em cerca de R$ 1 milhão.

Policiais da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia Civil (Coorpin) acharam os tabletes nesta segunda-feira, 29, dentro de cofres de aço, que eram transportados em um caminhão carregado de sucata.

O motorista do caminhão, que veio de Rondônia com a carga, disse que não sabia que a droga estava dentro do veículo. Ele foi liberado.

A polícia investiga para quem o material era enviado.

