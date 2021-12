Coca-Cola abre inscrições para curso com 960 vagas na Bahia

O Coletivo Coca-Cola abre inscrições, com 960 vagas para toda Bahia, para mais um ciclo do curso de formação na área de Varejo, Empreendedorismo e Logística & Produção para os jovens de 15 a 30 anos que estejam cursando ou que já tenham concluído o Ensino Médio.

Os candidatos interessados devem fazer a pré-inscrição através do site responsável e, posteriormente, efetivar a matrícula em uma das unidades do Coletivo onde acontecerá a formação. O valor cobrado pela matrícula, entre R$ 10 e R$ 25, será destinado para outros projetos realizados por ONGs que sediam as unidades.

As aulas, teóricas e práticas, acontecem duas vezes por semana ou apenas aos sábados, por duas horas, nos Coletivos do Bairro da Paz, Sussuarana, Santa Cruz, Liberdade, Coutos, Paripe, Pelourinho e Simões Filho. Há turmas disponíveis nos turnos da manhã e tarde.

Ao longo da formação, os alunos da área de Varejo participam de atividades teóricas e práticas sobre empregabilidade, mercado e relacionamento; assistem palestras e participam de simulações de dinâmicas e entrevistas, além de utilizarem um game que simula as atividades de um mercado varejista. No final do curso, os jovens têm a oportunidade de aplicar os conhecimentos elaborando planos de negócios para comércios locais. Já o curso de Logística & Produção prepara os jovens nos temas voltados para a operação das fábricas, tais como: produção, armazenagem, estocagem, manuseio e segurança.

Além de capacitar, o projeto também encaminha os jovens para processos de seleção em grandes empresas parceiras do projeto, além das fábricas do Sistema Coca-Cola Brasil.

Mais informações podem ser obtidas através do site do Coletivo Coca-Cola.

