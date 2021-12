Cobrança de estacionamento em shopping de Feira é adiada

A cobrança do estacionamento do Boulevard Shopping e outros estabelecimentos comerciais em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), prevista para ser iniciada nesta segunda-feira, 26, foi suspensa. Desde o anúncio da cobrança pelo estacionamento muitos consumidores reclamaram sobre a medida, e o Procon de Feira de Santana, além da Câmara de Vereadores, já haviam se pronunciado contra, já que o município conta com uma lei municipal que proíbe a cobrança de estacionamento em shoppings e supermercados da cidade e que foi sancionada pelo prefeito do município semana passada.

Por outro lado, o coordenador regional da Associação Brasileira dos Shoppings Centers (Abrasce), que defende a cobrança a pedido dos associados, Edson Piaggio, afirmou que a associação ainda está estudando as providências a serem tomadas. Segundo ele, a Abrasce está avaliando a lei que foi promulgada e ainda não tem um pronunciamento sobre o assunto. "A Abrasce está convencida de que o Município não tem competência para legislar sobre o assunto. A lei municipal diz que a pessoa que for tirar um simples extrato bancário ou comprar até um copo de água, tem direto a três horas gratuitas, mas isso não faz sentido. Muitas vezes os municípios não estão bem informados sobre as leis federais. A Abrasce defende o direito da indústria cobrar como acontece em todos as cidades brasileiras", defendeu.

Para a estudante Kely Silva, a suspensão da cobrança é positiva. "A gente vai ao shopping consumir e, muitas vezes, compras altas, e não é necessário mais um custo, como o do estacionamento", avaliou. Para Cláudio Mascarenhas menos um imposto é benefício para o consumidor. "O importante é não cobrar e não discutir se é lei ou não. shopping já é tudo mais caro. Até porque a cobrança do estacionamento não traz vantagem alguma para nós consumidores, pelo contrário, a gente faz as compras correndo para não pagar uma tarifa alta e nem tem tanta segurança assim", opinou.

O procurador da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, Magno Falzemburh, reforça a decisão Munícipio. "A decisão do STF não pode ser aplicada em Feira porque a cidade tem sua legislação, tem autonomia. Além disso, não há nenhuma ação ou determinação judicial questionando essa lei municipal, ou seja, não existe nenhuma ação de inconstitucionalidade em Feira de Santana", afirmou.

