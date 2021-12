Cobrança de bandeira 2 em táxis no mês dezembro será opcional

A Comissão dos Taxistas da Bahia anunciou nesta sexta-feira, 22, que o uso da bandeira 2 será opcional no mês de dezembro. Segundo a nota oficial, a medida foi tomada "em virtude da situação econômica que o país passa".

A comissão garante que o uso é previsto na lei n 9.283/17, lei que regula e disciplina a prestação de serviço de transporte individual de passageiros por táxi, na qual é determinada a utilização em período noturno e em situações especiais.

A decisão visa competir com os aplicativos de transporte particular neste período do ano. "Com a medida, esperamos poder aproximar nossos profissionais daqueles cidadãos que usam e gostam de andar no transporte seguro barato e acessível".

