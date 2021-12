Cobrador é morto e rodoviários param de circular na RMS

Rodoviários do sistema metropolitano paralisaram as atividades nesta quarta-feira, 3, após a morte do cobrador Djanilson Miranda dos Reis. Ele foi assassinado a golpe de faca durante uma tentativa de assalto na noite desta terça, 2, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Além da paralisação, os rodoviários realizam uma manifestação desde as 5h, travando o trânsito por onde passam. Inicialmente, o protesto começou em Lauro. Depois, eles caminharam pela avenida Paralela em direção à Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Os trabalhadores pedem por mais segurança.

Na SSP, os rodoviários serão ouvidos pelo major Botelho, já que o secretário de Segurança está em viagem na cidade de Juazeiro.

Por conta da caminhada, os motoristas enfrentaram engarrafamento de cerca de duas horas, como a advogada Vanessa Bonin. "É difícil apoiar qualquer movimento desse jeito, porque saí de Villas do Atlântico às 7h e só consegui chegar na avenida Paralela duas horas depois. Foi uma hora e meia só na Estrada do Coco. Isto é o caos", disse.

Sem ônibus

A categoria afirma que toda a região metropolitana ficará sem coletivos por 24 horas. "Todo dia é assalto dentro dos carros (ônibus). O colega da gente morreu com uma facada no pescoço sem reagir. Estamos revoltados com isso", disse um dos rodoviários, de prenome Edmílson, que está no protesto.

Assalto

Após ser atacado pelo criminoso, Djanilson ainda chegou ser socorrido para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos.

Ele trabalhava na empresa Costa Verde e fazia a penúltima viagem do dia na linha Villas do Atlântico-Praça da Sé. Ele foi golpeado pelo bandido por volta das 22h30, segundo informações do Sindmetro Bahia Rodoviários.

Depois do crime, colegas do rodoviário fizeram duas manifestações ainda na noite desta terça. Uma na frente do hospital para onde Djanilson foi levado e outra no local onde o cobrador foi esfaqueado, que fica na avenida Santos Dumont, em frente ao supermercado Max.

Rodoviários caminham em direção à SSP, no Centro Administrativo (Foto: Divulgação)

