Cobrador é baleado após grupo explodir caixas eletrônicos em Castelo Branco

Um cobrador de transporte coletivo da empresa OT Trans foi baleado dentro de um ônibus, na madrugada desta sexta-feira, 22, no bairro de Castelo Branco, em Salvador. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, um grupo de funcionários seguia para a garagem quando foi alvejado por disparos de arma de fogo.

Após ser atingido, o rodoviário, identificado como Marcelo Machado, foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE) e não corre risco de morte. O cobrador receberá alta médica ainda nesta manhã.

Por meio de vídeos, outros rodoviários que estavam no ônibus no momento do atentado relataram que o coletivo foi alvo de diversos disparos.

Ataque à Caixa

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 3h30, equipes da 47ª CIPM foram informadas pelo Cicom que indivíduos armados estavam com explosivos em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, situada na 1ª Etapa do bairro de Castelo Branco.

Ainda segundo a PM, em apoio à ocorrência, guarnições da 47ª CIPM, juntamente com equipes da 48ª CIPM e do Comando de Policiamento Central, deslocaram-se para o local e, ao chegarem nas proximidades, verificaram que a porta da agência estava arrombada.

Populares informaram que logo após a explosão e o acionamento do alarme bancário, os criminosos começaram a atirar, atingindo um rodoviário que passava no ônibus coletivo de apanha. Os criminosos fugiram da localidade.

Em frente à agência, os PMs aguardaram a chegada de um preposto da segurança do banco que, após vistoria, constatou que dois caixas eletrônicos tinham sido violados por explosivos, porém nenhum valor foi subtraído.

Moradores do bairro registraram o momento em que os criminosos efetuaram os tiros durante a fuga. Assista:

