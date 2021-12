Cobra encontrada em sítio é encaminhada ao Ibama

Foi encaminhada ao Centro de Triagem do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) uma cobra pithon, com seis metros e 11 centímetros de comprimento, encontrada nesta segunda-feira, 2, em um sítio de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

O morador informou que encontrou a serpente, de origem asiática, na varanda de sua casa e pediu ajuda a um vizinho, que é biólogo.

Por conta das circunstâncias do fato, é possível que a cobra tenha chegado ao Brasil por meio do tráfico internacional de animais. É possível ainda que ela tenha sido abandonada ou fugido de algum cativeiro.

adblock ativo