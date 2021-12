Coach faz palestra sobre emagrecimento consciente

A autora do livro "A Felicidade Emagrece", a coach Gabby Lacerda ministra no dia 24 de setembro a palestra com o mesmo nome. O evento é voltado para as pessoas que estão acima do peso e desejam emagrecer de forma consciente.

Durante a palestra, Gabby ensinará técnicas de "auto-amor" e libertação emocional. A coach defende que o autoconhecimento é essencial no processo de emagrecimento.

Gabby é ex-obesa e já chegou a pesar 106 kg. Durante a palestra, ela também vai contar sua experiência de emagrecimento.

Quem se inscrever na palestra com antecedência pelo e-mail coachgabbylacerda@gmail.com vai ganhar o e-book "A Felicidade Emagrece". Também é possível fazer o cadastro na hora.

O evento, que custa R$ 60, acontece no Espaço Dalia, em Vilas do Atlântico.

| Serviço |

O que: Palestra "A Felicidade Emagrece"

Onde: Espaço Dalia, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas

Quando: 24 de setembro, às 9 horas

Quanto: R$ 60

Mais informações: (71) 3024-1306

