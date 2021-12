CNH digital começa a ser oferecida pelo Detran na Bahia

Está disponível desde esta terça-feira, 3, a versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a CNH digital pode ser utilizada pelos condutores que possuem a carteira impressa no formato atual - com QR Code - ou o certificado digital.

Quem não está incluído neste grupo pode solicitar a CNH digital, por meio do pagamento da taxa de R$ 67,10. Os condutores que possuem o certificado digital estão isento do pagamento. Outra opção é aguardar a renovação da CNH impressa para ter acesso gratuitamente à versão eletrônica.

Os interessados que ainda possuem a CNH impressa no formato antigo e desejam adquirir a CNH digital devem procurar o Detran para emitir a segunda via ou renovar o documento.

Para acessar a CNH-e, o motorista precisa se cadastrar no portal do Departamento Nacional de Trânsito, que enviará por e-mail um link de ativação do serviço e criação de uma senha. Depois, ele deve baixar o aplicativo da CNH-e no celular, disponível nos sistemas iOs e Android. O acesso à habilitação digital não depende de sinal de internet. O site do Detran terá um atalho para o endereço eletrônico do Denatran.

Licenciamento

Outra novidade disponível a partir desta terça é a possibilidade de retirar o documento do veículo 48 horas após o pagamento do licenciamento. A retirada pode ser feita, sem custo, na sede do Detran. Aqueles que não optarem pela modalidade podem aguardar a entrega gratuita do licenciamento pelos Correios, em até 15 dias.

adblock ativo