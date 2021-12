Club Med Itaparica encerra funcionamento nesta quarta

A unidade de Itaparia do Club Med encerra o funcionamento nesta quarta-feira, 31. De acordo com a empresa, a decisão faz parte de uma estratégia de mundial de focar em resorts que possam evoluir para um posicionamento premium.

Entre as medidas tomadas pelo Club Med, neste novo posicionamento, estão a promoção de cursos em parceria com o Senac para reorientar os profissionais locais, especificamente, e a possibilidade que os funcionários possam se candidatar à vagas nos demais resorts disponíveis. Todos os funcionários da unidade de Itaparica possuem os direitos trabalhistas garantidos no ato da rescisão.

Em nota, a empresa informa que está buscando ajustar as expectativas com as demandas em outras unidades e também está em negociação com redes hoteleiras em Salvador que possuem interesse de receber candidaturas dos nossos profissionais. Além disso, enfatizou que essas ações não estão relacionadas ao novo posicionamento da rede, de focar em resorts que possam evoluir para um posicionamento premium..

