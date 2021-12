Clínicas na Bahia decidem suspender atendimento ao SUS

Proprietários de 150 clínicas na Bahia, que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), decidiram em assembleia realizada na tarde desta sexta-feira, 9, suspender o atendimento à população a partir desta segunda, 12. Conforme a categoria, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não repassou às clínicas as verbas referentes aos atendimentos realizados há mais de 60 dias.

Segundo a Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (Ahseb), os atrasos no pagamento levaram a entidade a entrar com uma ação no Ministério Público Estadual (MP-BA), em março deste ano. Na ocasião, por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o órgão municipal teria se comprometido em quitar as suas pendências com as clínicas em até 2 meses.

De acordo com a Asheb, por meio de nota oficial, antes da realização da assembleia, a direção da entidade procurou a SMS, mas o órgão não teria ofertado nenhuma informação sobre os pagamentos.

Regularização - Segundo a SMS, conforme o TAC assinado junto ao Ministério Público, o órgão tem até 60 dias contatos, a partir do último dia do mês de competência da fatura, para fazer o repasse às clinicas particulares conveniadas ao SUS.

Deste modo, o órgão reconhece que a fatura do mês de agosto deveria ter sido liquidada no último dia 30 de outubro, mas argumenta que o pagamento referente a setembro tem até o dia 30 de novembro para ser quitado.

"As fases das despesas já estão sendo finalizadas e a estimativa para a execução do pagamento é na próxima semana. Enfatizamos que a SMS está empenhando esforços para regularizar os pagamentos para que não haja interrupção atendimentos prestados a população", informou o órgão.

