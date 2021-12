Clínica odontológica da Uefs é alvo de assaltantes

A Clínica Odontológica da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) foi alvo de assaltantes nesta quarta-feira, 14. Os suspeitos ainda não foram localizados.

Em nota, a administração central da instituição informou que equipes de vigilância foram reorganizadas para intensificar a segurança em ambientes mais vulneráveis do campus. A Subgerência de Segurança da Uefs está colaborando com a Polícia Militar para a investigação do caso.

Ainda conforme a o órgão, a universidade tem buscado implantar um novo modelo estratégico de aperfeiçoamento da vigilância física, além da implantação de videomonitoramento na região.

