Clientes da Camed enfrentam problemas após venda para Unimed

A técnica em ressonância magnética, Claudecira Bonfim, de 44 anos, está entre os 103 mil clientes do Camed Vida que encontram dificuldade no atendimento desde que o plano foi vendido para a Unimed Norte/Nordeste. A operação foi aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e comunicada oficialmente no dia 8 de agosto de 2014.

"Quando ligamos para a Camed para nos informar dos locais que aceitam o plano Unimed N/NE, a ligação é transferida para o edifício TK Tower, sede da Unimed em Salvador, e então somos informados de que eles não atendem o plano Unimed regional, apenas o nacional e nos mandam ligar para o telefone 0800 722 6090, mas ninguém nunca atende neste número", se queixa Claudecira, que mora em Salvador.

Os clientes da Camed Vida receberam a nova carteirinha do Unimed N/NE ainda no mês de setembro e foram tranferidos automaticamente para o novo plano em 1º de outubro sob a garantia de que todas as condições contratuais iriam ser mantidas, com os direitos preservados, inclusive cirurgias e tratamentos já em andamento ou agendados.

No entanto, a assessoria da Unimed N/Ne informou que a cobertura da rede hospitalar, exigida pela ANS, continua a mesma e que as pessoas estão tendo dificuldade, na verdade, para se adaptarem ao novo sistema do Unimed N/Ne.

Em realção ao 0800, a assessoria explica que, inseguros, os usuários congestionaram a linha de atendimento do número, que era atendida por 10 funcionários e que agora são 40 para suprir a demanda 24 horas por dia. Mas, os usuários devem evitar os horários de pico (11 às 14 horas e das 17 às 19 horas).

A assessoria avalia que dentro de 15 dias a situação será normalizada. Explicou ainda que médicos e clínicas não consorciados à Unimed N/NE estão sendo procurados pela equipa comercial para refazer a rede de atendimento.

Procurada pela reportagem de A TARDE, a assessoria do Camed Vida informou que a partir do dia 1º de outubro a responsabilidade de atender e resolver os problemas dos clientes é do plano Unimed N/Ne e que estaria à disposição em relação ao caso somente para disponibilizar os contatos da Unimed Norte/Nordeste.

Na última quinta-feira, 2, Claudecira e mais 10 beneficiários do plano foram no Ed. Tk Tower buscar informações pessoalmente quando foram atendidos pelo gerente da Unimed regional, Carlos Magno. "Ele[Carlos] imprimiu e nos deu uma lista com os contatos das clínicas e hospitais que aceitavam o plano", afirmou Claudecira. "No entanto, a maioria dos lugares que estão indicados na lista não fazem atendimento pelo Unimed N/NE, somente o Hospital Jorge Valente e o Santa Izabel", disse.

A psicóloga Leila Simone, que também participou da reunião, tem uma filha que está fazendo tratamento quimioterápico no Hospital São Rafael desde que o plano ainda era Camed. "Na reunião, eu disse que só sairia de lá com uma autorização para que minha filha continuasse a fazer o tratamento no São Rafael, que disse não atender o Unimed N/NE. Consegui a autorização, mas o hospital se recusa a fazer exames complexos pelo Unimed N/NE, como colonoscopia, antes feitos pelo plano Camed".

A assessoria da Unimed N/Ne informou que os exames complexos, diferentemente dos exames simples, não podem ser autorizados pelo próprio hospital ou clínica, por isso, o médico deve fazer um pedido do exame e o beneficiário deve ir ao setor de intercâmbio do plano mais próximo e pedir a autorização.

De acordo com a ANS, entre 01/10 a 07/10/2014, a agência aplicou 516 notificações no universo de 103 mil beneficiários da Bahia, Ceará, Sergipe e Pernambuco. Segundo a agência, estas são resolvidas pela mediação de conflito entre a operadora e usuários. Mas, para acompanhar estas questões, a ANS prevê diligências.

Ainda segundo a ANS, a negociação foi autorizada, "após rigorosa análise da capacidade econômico-financeira e assistencial da operadora que assumiu a carteira". Entre as obrigações da Unimed Norte/Nordeste estão: manutenção integral das condições vigentes nos contratos assinados com a Camed Vida, referentes a cobertura assistencial, percentual e data demudança de reajuste.

O Procon-Bahia não recebeu reclamações, mas notificou a empresa no final de setembro, para que esta fornecesse informações sobre a migração, disse o assessor técnico do órgão, Felipe Vieira. Ele orienta que, caso os problemas persistam, o usuário dever registrar queixa no Procon e procurar informações sobre como fazer a portabilidade do plano.

Insatisfeitos, os beneficiários criaram um grupo no Facebook onde são feitas denúncias, dadas informações e relatados os casos de cada um.

A beneficiária Cristiane Paulino usou o espaço para fazer uma denúncia e desabafar. "Gente, tô aqui revoltada. Ao tentar marcar um exame de prevenção, não achei nada no site da Unimed norte/nordeste, entrei em contato com eles facebook, que me informaram que só tem disponível uma única clínica pra realizar o exame ( Casa Forte Diagnósticos Ltda ), pois é uma especialidade pouco procurada. Como assim? Ninguém faz prevenção? Na CAMED eu podia fazer em vários locais. Aí eles me ofertam apenas um local? E longe pra mim? Definitivamente, não dá pra continuar com um plano desses. Se um simples exame é uma complicação dessas, imagina se precisar de algo mais complexo. Melhor ir pro SUS", escreveu.

A bibliotecária Juliana Albuquerque também explicitou, na rede social, a situação pela qual passou. "Recebi a ligação do senhor que me vendeu o plano da CAMED. Ele confirmou a informação que já estávamos suspeitando: os hospitais Português, Memorial, Hope Esperança e Santa Joana NÃO atendem Unimed N/NE enfermaria. Só atendem Especial e Master ambos apartamento", relatou Juliana.

"Estou fazendo um levantamento e ligando para todos os hospitais que atendia a Camed, para confirmar quais os que atendem pela Unimed N/NE e, no caso do Sao Rafael, a informaçao que obtive é que depende da Central Nacional liberar o atendimento. Liguei para essa Central e lá nao souberam, ou melhor, nao quiseram me informar por qual (sic) motivos nem todos os clientes estavam sendo atendidos. Soltei o verbo e deixei claro que irei para a justiça", comentou Patrícia Lima.

