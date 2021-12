Cisternas facilitam a vida no semiárido

O cenário das comunidades castigadas pelos longos períodos de estiagem, aos poucos, vai contrastando com a nova realidade de mais de 133 mil moradores das áreas rurais do Estado.

Pelo menos 20 cidades baianas serão beneficiadas até o final de 2014 com 26.641 cisternas de polietileno para captação de água da chuva.

Cada reservatório permite o armazenamento de 16 mil litros, garantindo condições para uma família de quatro a cinco pessoas se manter por até nove meses de estiagem.

"Estamos atuando na implantação de 12 mil reservatórios, beneficiando quase 41 mil pessoas em 730 localidades de nove municípios. Um investimento total de quase R$ 21 milhões", informa Leonardo Miranda, coordenador do programa Água para Todos na Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), ligada à Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional (Sedir).

Além da CAR, que instala os reservatórios repassados pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs), cisternas também são entregues pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Beneficiados - Distante cerca de 200 quilômetros de Salvador e com pouco mais de 10 mil habitantes, Santa Teresinha, no centro-norte baiano, é um dos municípios beneficiados.

"Com a chegada da cisterna, a nossa vida mudou, e muito. Além de não ter reservatório para guardar água quando chovia, no verão a situação era pior. Todo dia, a gente ia longe buscar água", diz a agricultora Marisete Oliveira, 45 anos, quatro filhos.

O benefício também chegou à casa dos aposentados Rosalvo Souza, 71, e Augusta de Souza, 68. "A gente saía pela estrada com uma carroça, ou baldes e latas, para pegar água em barreiro. Muitas vezes, eu saía de madrugada porque todo mundo estava lá pela manhã, e era muita gente para pouca água", lembra ele.

Perto dali, o agricultor Roque de Jesus, 58, é outro que comemora a chegada do reservatório, ao lado da esposa, Rita da Silva, 60. "Cansei de carregar carroça com tambor para colocar água dentro de casa. Senão, a gente morria de sede", conta.

"Sempre que chovia, eu espalhava bacias, baldes e panelas na porta de casa para pegar a água que caía das telhas. Hoje, a gente ver uma cisterna desse tamanho no quintal de casa é uma fartura", completa ela.

Riscos - Muita gente não sabe, mas a falta de estrutura adequada para armazenar água também implica riscos para a saúde. "Sem os reservatórios, a água para consumo doméstico, geralmente, vinha de locais inadequados, como barreiros e cacimbas. Isto aumentava a probabilidade de doenças como viroses e diarreia, por causa da má qualidade da água", afirma a assistente social Flávia de Sant'Anna, líder comunitária em Euclides da Cunha - onde mais de 10 mil pessoas foram contempladas.

A cisterna também facilitou a vida da aposentada Maria de Jesus, 86 anos, nove filhos. "Sempre carreguei lata d'água na cabeça. Mas a gente não tinha outra saída: era isto ou ficar sem água até para beber", lembra.

