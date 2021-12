Ciretran realiza leilão de veículos em Feira de Santana

Cerca de 300 veículos apreendidos, entre carros e motos, serão leiloados nesta sexta-feira, 30, na 3ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Feira de Santana.

O objetivo do leilão é retirar do pátio do órgão os veículos que já foram fiscalizados pela Polícia Militar e não possuem restrições jurídicas. Eles foram apreendidos por conta de irregularidades, entre elas problemas com a documentação. Outros veículos também serão leiloados como sucata. As informações são do Acorda Cidade.

