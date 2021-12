Cinquenta e um ônibus desaparecidos em Feira são achados em fazenda

Os 51 ônibus da empresa Rosa que prestavam serviço de transporte público em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), que tinham sumido, foram reencontrados na noite desta terça-feira, 31, na Fazenda Guariba, localizada no povoado de Casa Nova, em Serrinha (a 69 quilômetros de Feira). O dono fazenda não foi localizado.

Os veículos estavam desaparecidos desde o último sábado, 28. De acordo com informações do site Acorda Cidade, a empresa responsável pelos coletivos teria uma dívida no banco Mercedes-Benz, que acabou por entrar com um processo na Justiça cobrando a quitação, que resultou nas buscas e apreensões realizadas pela polícia.

Não há informações se a dívida que a empresa tinha já foi quitada.

Em entrevista ao site, o capitão Charles, comandante do Ceto do 16º Batalhão da Polícia Militar de Serrinha, contou que os veículos não sofreram danos. Eles foram conduzidos por motoristas, que ainda não foram identificados.

Os ônibus voltam a circular em Feira de Santana ainda nesta quarta-feira, 1º.

adblock ativo