Cinquenta e nove barcos participam de regata francesa com destino a Salvador

Cinquenta e nove barcos participam da 14ª edição da Transat Jacques Vabre, em Le Havre, na França, com destino a Salvador. A largada aconteceu neste domingo, 27, com três categorias competindo: Class40, com 27 duplas; Muiti50, com três duplas, e Imoca, com 29 duplas. A previsão de chegada em Salvador é no dia 7 de novembro.

A Bahia expõe em Le Havre, um estande para divulgar suas 13 zonas turísticas, com material de divulgação e as tradicionais baianas que recebem os visitantes.

O secretário do Turismo do Estado da Bahia (Setur), Fausto Franco, esteve na largada e falou sobre a importância do evento para divulgar a capital baiana.

“A regata dá grande visibilidade ao Estado, com cerca de 70 jornalistas de vários países fazendo a cobertura, sem contar o grande número de profissionais estrangeiros envolvidos na realização da prova, que estarão em Salvador durante vários dias, e os próprios competidores, no total de 118", ressaltou Franco.

O Terminal Náutico de Salvador vai ser o ponto de chegada da regata, que vai contar com uma infraestrutura especial para ocasião. O local vai abrigar organizadores, diretores de prova e imprensa para receber as duplas de velejadores.

Segundo os organizadores, é o maior número de embarcações registradas no evento desde 1993.

adblock ativo