Cinco vítimas do acidente em Itabuna continuam internadas

Cinco dos 15 sobreviventes do acidente que ocorreu na BR-101, nesta sexta-feira, 24, no trecho entre Itabuna e Itajuípe, permanecem internados em hospitais de Itabuna. De acordo com a Coordenação de Serviço Social do Hospital de Base de Itabuna, duas vítimas foram transferidas para o Hospital Calixto Midlej, que faz parte da Santa Casa de Misericórdia da cidade.

Ainda de acordo com o Serviço Social da unidade, as vítimas que continuam hospitalizadas seguem passando por procedimentos médicos. Outras 10 pessoas já receberam alta médica.

Acidente

Um acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, 24, deixando dois mortos e 15 feridos. As vítimas estavam em um ônibus da prefeitura de Ipiaú, município que fica (a 360 km de Salvador), que transportava pacientes para atendimento médico em outro município, quando o veículo capotou.

