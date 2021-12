Cinco unidades do SAC no interior passam a oferecer serviços do TRE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) vai passar a oferecer serviços eleitorais em cinco pontos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), no interior, partir desta segunda-feira, 4. Os municípios contemplados são: Caetité, Cícero Dantas, Itaberaba, Mucugê e Tancredo Neves.

Os interessados no atendimento já podem agendá-lo a partir desta quinta-feira, 31, através do aplicativo SAC Digital ou pelo endereço.

Além do recadastramento biométrico, serão oferecidos ao eleitor vários serviços da Justiça Eleritoral, como regularização documental, alistamento eleitoral (1ª título), 2ª via do título de eleitor, certidão de quitação, transferência de domicílio eleitoral, dentre outros.

Para o atendimento, deverá ser apresentado documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência atual e título de eleitor (se houver). Para solicitação de primeiro título, homens com idade entre 18 e 45 anos devem levar ainda um documento que comprove a quitação junto a Justiça Militar.

