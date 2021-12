Cinco toneladas de alimentos são doados a municípios afetados pela seca

Cinco toneladas de alimentos serão doados, neste sábado, 8, a mais de 400 famílias baianas afetadas pela seca. Os beneficiados serão das cidades de Araci e Quijingue, distante a 220 km de Salvador, além de comunidades quilombolas do município de Alagoinhas.

A ação é coordenado pelo professor da Unifacs, Anderson Freitas, que arrecadou ao longo do semestre letivo na universidade, com o intuito de ajudar os municípios localizados numa região afetada pela seca e com baixo índice de desenvolvimento humano (IDH).

Participam também cerca de 200 alunos da instituição envolvidos direta e indiretamente, diferentes cursos da graduação, pós-graduação lato e stricto sensu; apoio da comunidade civil, empresários e do Exército Brasileiro.

adblock ativo