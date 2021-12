Cinco suspeitos morrem em confronto com PM em Guanambi

Cinco homens, de identidades não reveladas, morreram ao entrar em confronto com a polícia na tarde desta segunda-feira, 19, no município de Guanambi (a 798 km de Salvador). Durante a ação, uma mulher foi presa e outros cinco integrantes do bando conseguiram fugir.

Policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Nordeste) receberam uma denúncia anônima de que homens armado estavam escondido em uma casa na região conhecida como Fazenda Caldeirão, segundo informações do Blog L12 Sudoeste.

Recebidos a tiros, os policiais revidaram e acertaram cinco suspeitos. Eles chegaram a ser encaminhados ao Hospital Regional de Guanambi, mas já estavam sem vida.

A mulher detida prestou depoimento na delegacia da cidade, onde está custodiada. Os suspeitos que conseguiram escapar por um matagal são procurados. Foram apreendidas quatro espingardas, três revólveres e um fuzil.

