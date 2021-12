Cinco suspeitos de roubo e clonagem de carros são detidos em Jauá

Cinco pessoas, suspeitas de efetuar clonagem de carros, foram detidas na madrugada deste sábado, 15, em um sítio em Jauá, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O quinteto atuava em Salvador, Feira de Santana, Camaçari e Lauro de Freitas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Rafael Barbosa dos Santos, 35 anos, Anderson dos Santos Caldas, 25, Nilda Fidelix dos Santos, 39, Luziane Jesus dos Santos, 28, e Caíque Nei Rosário dos Santos Costa, 27, clonavam e ofertavam os veículos nas redes sociais por valores abaixo do preço ou em troca de entorpecentes.

Em um dos anúncios, o grupo oferecia um veículo blindado, exaltando a utilidade em assaltos a bancos.

No local utilizado para adulterar os veículos foram apreendidos três veículos modelos Triton (blindado), Palio e Onix, além de chaves e placas automotivas, 123 pinos de cocaína, quatro sacos com o mesmo tipo de droga, 16 pacotes com maconha, três pedras grandes de crack, aparelhos eletrônicos e uma balança.

