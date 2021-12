Cinco suspeitos de roubar carros são presos em Jequié

Cinco integrantes de uma quadrilha especializada em roubo e adulteração e desmanche de veículos foram presos, nesta quinta-feira, 30, durante uma operação, no bairro de Jequiezinho, no município de Jequié (a 367 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações da Secretária de Segurança Pública (SSP-BA), os cinco integrantes foram presos durante uma operação conjunta da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) de Salvador, 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e Coordenação Regional de Polícia Técnica (CRPT).

Os homens identificados como Nilson Pacheco Portugal, Adenilton Almeida Conceição, Ruan Henrique Damacena Gomes, Judson Fonseca da Silva e Diego da Silva Oliveira, conhecido como "Diegão" foram encontrados em um galpão, localizado na Segunda Travessa da Igreja São José, quando desmontavam automóveis. Nilson possuía dois mandados de prisão em aberto pelo mesmo crime.

Além dos veículos de diferentes modelos e tamanhos, foram encontrados moldes de pintura e adulteração dos vidros e pinos para falsificação de chassis.

Segundo o coordenador do DRFRV, delegado Nélis Araújo, um veículo roubado na capital foi levado para Jequié levando os policiais ao local onde seria desmanchado. Lá foram encontrados cerca de 10 veículos além de peças de outros automóveis, que indica que o número pode ser maior. “Chegamos ao grupo através de um trabalho conjunto com as unidades locais”, frisou o titular.

Além dos roubos, o grupo também adulterava chassis e substituía peças. Um caminhão comprado em um leilão foi localizado no imóvel.

O coordenador em exercício da CRPT de Jequié, perito criminal Vanderclei Carvalho Moreira, revelou que no local também foram encontradas ferramentas utilizadas para remarcação de números identificadores dos bens. “Os carros serão encaminhados para a sede da unidade para darmos prosseguimento a perícia”, revelou o policial.

