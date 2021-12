Cinco sedes provisórias devem ser substituídas este ano

Ainda para 2013, está prevista, segundo o coordenador estadual de polícia comunitária, Zeliomar Almeida, a substituição das cinco bases inauguradas em 2012 com sedes provisórias por estruturas fixas. São elas: Bairro da Paz, Rio Sena, Itabuna, Feira de Santana e Vitória da Conquista. No Bairro da Paz, policiais reclamam de estrutura precária e demora na substituição.

Os PMs se queixam ainda de insegurança. "Era para ser só seis meses, já tem mais de um ano. Tem rato, barata, bicho morto até dentro do armário. Além disso, do local onde estamos não dá para ver a área. As paredes são de acrílico. É vulnerável", descreveu um policial, que não quis ser identificado. No Rio Sena, policiais também reclamaram da sede provisória. "A noite é complicado pela questão da luminosidade", ressaltou outro militar.

"Montaram as provisórias com contêineres que seriam utilizados para presos no Carnaval, mas o Ministério Público interveio. O governo reaproveitou, mas é insalubre", destacou o coordenador-geral da Associação de Policiais e Bombeiros do Estado (Aspra), o vereador Marcos Prisco.

Para moradores, mesmo com sede provisória, a base trouxe melhorias. "Ajudou muito ter a base. A gente não podia nem andar", disse uma ajudante de cozinha, 34. "Falta só ter mais rondas", acrescentou uma doméstica, 29. Na do Uruguai, prevista para ser inaugurada ainda este ano, moradores aguardam o funcionamento. "O tráfico aqui domina. Eles passam armados na nossa frente. A base está demorando muito", emendou um eletricista, 30.

Análise - Para o pesquisador do tema, coronel Antônio Jorge Melo, as reduções de crimes contra a vida anunciadas devem ter maior detalhamento. "Tem que ver isoladamente cada base para termos uma ideia geral", argumentou Melo. Para o estudioso, "a região do Nordeste de Amaralina (que tem três bases instaladas) merece atenção especial porque é onde houve menos sucesso", avaliou.

As bases da região do Nordeste Amaralina, uma das mais populosas da capital, estão na região do Boqueirão (Beco da Cultura), Santa Cruz e Chapada do Rio Vermelho.

adblock ativo