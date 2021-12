Cinco são presos por tráfico em Senhor do Bonfim

Cinco pessoas foram presas acusadas de tráfico de drogas nesta segunda-feira, 12, na cidade de Senhor do Bonfim, à 385 km de Salvador. De acordo com o coordenador da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim), o delegado Felipe Neto, as cinco prisões foram feitas em diferentes situações.

Cerca de nove quilos de maconha foram apreendidos, na última quarta-feira, 7, com Júnio Pereira Duarte, de 32 anos, dentro de um imóvel que era usado como ponto de venda de drogas. Júnio foi autuado em flagrante por tráfico.

Ainda na quarta, Fillipe Amario Feliciano de Sá, 22, Itamara Raquel Alves Pessoa, 23, Nívia Souza do Nascimento, 18 e Flávia Cristina Silva de Jesus, 22, foram flagrados tentando entrar na cadeia do Complexo Policial de Senhor do Bonfim, com uma porção de maconha escondida numa embalagem de margarina.

A droga foi encontrada durante uma inspeção dos alimentos pelos policiais, e seria levada para os presos Ronicleiton da Silva e José Flávio da Silva, no horário de visita. O grupo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

