Cinco são presos por falsificação e fraude no PIS na Bahia

Cinco pessoas foram presas em flagrante em Santo Estevão, no interior da Bahia. De acordo com a Polícia Federal (PF), eles estariam usando documentos falsos para fazer saques do PIS.

Entre os presos estão três homens e duas mulheres. Os policiais encontraram com eles R$ 3.748,00 em espécie, celulares e quatro documentos com indícios de falsificação.

Eles foram indiciados por estelionato, falsidade de ideológica e formação de quadrilha. As prisões, que contaram com o apoio das Polícias Civil e Militar, aconteceram nesta sexta, 1º. Contudo, a PF só divulgou a ação na manhã deste sábado.

