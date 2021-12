Cinco são presos em operação na Feira do Rolo

Centenas de celulares, 19 aves silvestres, um veículo, diversas cartelas do estimulante sexual Pramim e até uma bomba hidráulica da Prefeitura de Camaçari, entre outros objetos foram apreendidas ontem, na 'Feira do Rolo', em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

O trabalho foi resultado de uma operação conjunta realizada pelas polícias civil e militar do município. Cinco pessoas, cujos nomes não foram divulgados foram detidas para apuração. Destes, dois serão indiciados, um deles por estar comercializando uma bomba e o segundo por ter em seu poder um caixa de revólver da marca Taurus e dois projeteis calibre 38.

O delegado titular da 18ª (CP), João Uzzum, explicou que a operação foi realizada ontem alguns dias após o término do carnaval para localizar material roubado durante a festa. A estratégia deu resultado, afirmou, diante da apreensão de uma sacola com mais de 200 celulares. O material ainda será catalogado, mas, segundo o delegado, o homem que tinha o material em seu poder fugiu ao perceber a chegada do contingente policial.

Para o major Piton, comandante do 12º BPM, a ação cumpriu o objetivo de localizar e apreender objetos de origem ilicita. De acordo com o major, a polícia vinha recebendo informações sobre as negociações ilegais ocorridas na feira e a operação conjunta permitiu maior eficiência no trabalho.

Apuração

O delegado João Uzzum explicou que o material apreendido será relacionado para que sejam preparados inquéritos policiais. Ele explicou ainda que, como as aves apreendidas também foram abandonadas em bancas e serão encaminhadas para a Companhia de Polícia Ambiental (Copa) para que sejam tratadas e libertadas na natureza.

O delegado disse ainda que será encaminhado um ofício para a Prefeitura de Camaçari para que seja localizada a unidade da qual ela foi retirada, para que o equipamento possa ser entregue. João Uzzum também manterá contato com a Taurus para verificar a procedência da arma, através da numeração inscrita na caixa.

Segundo policiais da operação, o veículo apreendido foi vendido apesar do financiamento não ter sido pago. Deverá ser encaminhado para o agente financeiro.

A 'Feira do Rolo' de Camaçari acontece aos domingos, no estacionamento do Centro de Abastecimento de Camaçari, no centro da cidade informou o delegado. Ele acrescentou ainda que as operações no local serão realizadas regularmente.

