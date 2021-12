Cinco presos fogem de delegacia em Aurelino Leal

Cinco homens fugiram da delegacia do municícpio de Aurelino Leal (a 371 km de Salvador), na tarde deste domingo, 7.

Segundo informações do site Ubaitaba Urgente, os presos utilizaram armas artesanais para render o carcereiro, identificado como Aurelino Batista Regis, durante o almoço dos custodiados.

Na fuga, Jaílton Farias Paes, Moisés Silva Santos, Reinan Oliveira da Silva, Vinícius Silva Santos e Marcelo Silva do Nascimento prenderam o carcereiro em uma das celas, quebraram as câmeras de vigilância e ainda arrombaram o depósito e as salas do cartório, do delegado e do Investigador.

Polícias Militares da 61ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Ubaitaba) realizam diligências para localizar os fugitivos.

adblock ativo