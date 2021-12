Cinco pessoas são mortas este final de semana em Feira de Santana

Cinco pessoas foram mortas neste sábado e domingo, 16 e 17, na cidade de Feira de Santana (a 109km de Salvador).

De acordo com o site Acorda Cidade, os casos aconteceram em quatro bairros da cidade. Apenas uma das vítimas não foi identificada, por ter o corpo parcialmente carbonizado. O corpo foi encontrado no domingo, no bairro Gabriela.

Subaé

Na tarde de sábado, Wesley da Silva Conceição, 20, foi morto no bairro de Subaé. Ele pegou um motoboy clandestino na praça de alimentação da Avenida Getúlio Vargas e foi até o condomínio Fonte das Águas. Quando saiu do condomínio, dois homens a pé deflagraram os tiros, que atingiram pescoço e perna.

Já no começo da tarde de domingo, Roberto José Batista de Santana, 36, foi morto a tiros, também na frente do condomínio Fonte das Águas. Outras duas pessoas foram vítimas de bala perdida e socorridas para o Hospital Geral Clériston Andrade. Segundo informações de moradores ao Acorda Cidade, Roberto José estava sentado, bebendo cerveja em frente a um depósito de bebidas, quando homens em um HB20 prata efetuaram vários tiros.

Diadema

Ainda na tarde de domingo, Matheus Souza Alexandre, 20 anos, foi morto a tiros na Travessa Ipiuna, conjunto Diadema, bairro Sitio Novo.

Papagaio

Já no final da tarde de domingo, Jean Fábio do Nascimento Silva, 25 anos, foi morto a tiros na Rua Josias Rodrigues Sampaio, no bairro Papagaio. Os tiros atingiram cabeça e braço direito.

Ainda não se sabe motivação e autoria dos crimes.

