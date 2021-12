Cinco pessoas são indiciadas por acidente na BR-110

Cinco pessoas foram indiciadas por homicídio com dolo eventual (quando se assume a possibilidade de matar) nesta quarta-feira, 5, por envolvimento na colisão entre trator e ônibus que matou 13 pessoas no último dia 27 de janeiro, na BR-110, trecho de Alagoinhas (a 120 km de Salvador). O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público Estadual (MP-BA).

Segundo informações do titular da 2ª Coordenaria de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas), Jobson Marques, foram indiciados o motorista do caminhão, que transportava o trator, dois tratoristas (que ajudaram na suspensão do trator na hora de ser colocado em cima do caminhão), um supervisor e um dos donos da empresa São Luiz Terraplenagem, responsável pelos veículos que teriam provocado o acidente. Os cinco envolvidos, que não tiveram os nomes revelados, devem responder como co-autor do homicídio e por lesões corporais.

O acidente ocorreu às 6h do último dia 27 de janeiro, quando o trator de esteira que era carregado pelo caminhão de placa JQT 9144 se soltou e caiu na pista. O veículo, então, ficou parado em uma curva e o condutor do ônibus, sem visão da estrada, colidiu lateralmente com trator. Parte do ônibus ficou destruído e pelo menos 12 passageiros morreram na hora.

No ônibus, que pertencia à empresa Gontijo São Geraldo e seguia de São Paulo para Paulo Afonso, eram transportados 38 passageiros. Os feridos foram conduzidos para o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas. O condutor do caminhão foi socorrido e permanece preso, à disposição da justiça.

