Cinco pessoas são baleadas durante show em Itabuna

Cinco pessoas foram baleadas na madrugada deste domingo, 12, durante um show no município de Itabuna, no sul da Bahia. O fato aconteceu na área externa do parque Espora de Ouro, onde era realizado o Forró da Jacutinga.

De acordo com informações divulgadas pelo site Itabuna Urgente, uma das vítimas corre o risco de ficar tetraplégica.

Ela segue internada no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, para onde foi socorrida com as outras quatro pessoas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Entre elas está o policial militar Márcio José Silva Guimarães, de 36 anos, que estava de folga no momento do crime. As outras quatro vítimas são o mototaxista Kleiton Luiz Santos Lima, de 23 anos, Wilson Menezes Alveirada Neto, Carla Costa Ribeiro e Larissa Oliveira Palmeira.

Segundo as primeiras informações divulgadas pela polícia, os disparos seriam para Kleiton, mas ainda não há confirmação sobre o autor nem a motivação do crime. A polícia investiga caso e tem como primeiras informações que os tiros seriam para o moto-táxi Kleiton, mas não há nada oficial.

