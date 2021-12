Cinco pessoas morrem em dois acidentes na estrada

Cinco pessoas morreram em acidentes na noite deste domingo, 9, nas estradas federais. Um carro de passeio invadiu a contramão e bateu com um caminhão na BR-330, próximo de Ibirapitanga, no sul da Bahia, às 18h40. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro pessoas estavam no veículo de passeio e três morreram. As vítimas foram identificadas como Ronaldo Batista dos Santos, Roniere Senha Pinho dos Santos e uma mulher de prenome Clemilda.

A quarta ocupante do veículo, identificada como Maiane, ficou ferida e foi socorrida. De acordo com o site Giro em Ipiaú, o estado de saúde dela é grave. Segundo o site, o motorista do caminhão Edson Apolinário Jr. disse que chegou a dar sinal de luz e ido para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão com o carro de passeio.

O outro acidente aconteceu por volta das 19 horas, na BR-110, no município de Cícero Dantas. Dois homens estavam em uma moto que colidiu no fundo de uma caminhonete Corrier. As vítimas, que não foram identificadas, não resistiram aos ferimentos.

