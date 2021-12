Cinco pessoas morrem após confronto com a polícia em Santo Antônio de Jesus

Cinco pessoas morreram na manhã desta quinta-feira, 31, após uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, no bairro Alto do Santo Antônio, em Santo Antônio de Jesus, Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com o Voz da Bahia, o coordenador da Polícia Civil, Edilson Magalhães, informou que as equipes receberam uma denúncia alegando que bandidos envolvidos com o tráfico de drogas estariam armados na região. Ao chegar no local, os agentes foram recebidos a tiros e iniciaram confronto com o grupo.

Durante a ação, todos os suspeitos ficaram feridos e, inicialmente, foram encaminhados para o pronto socorro do Hospital Regional, mas não resistiram aos ferimentos e foram a óbito.

adblock ativo