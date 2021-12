Cinco pessoas ficam feridas em acidente na BA-262

No final de tarde desta segunda-feira, 27, houve um grave acidente na BA-262 (a 461,2 km de Salvador) que resultou em cinco pessoas feridas. De acordo com as informações obtidas no portal de Achei Sudoeste, em um carro de passeio havia quatro ocupantes do município de Brumado (a 543,8 km de Salvador)

Um deles, um homem que estava de carona, sofreu graves lesões e foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do município. Os demais tiveram ferimentos leves e foram encaminhados pelo Samu ao Hospital Professor Magalhães Neto.

No outro veículo envolvido no acidente, havia apenas o motorista de uma empresa de Vitória da Conquista que presta serviços terceirizados de lavagem de roupa para o hospital brumadense. O condutor também sofreu algumas lesões, sendo encaminhado com os demais ao Hospital Professor Magalhães Neto.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e ainda apura as causas do acidente, mas a primeira suspeita é de excesso de velocidade.

