Cinco pessoas estão desaparecidas após embarcação virar no Rio Paraguaçu

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi enviada nesta quinta-feira, 2, a Cabaceiras do Paraguaçu, no Recôncavo baiano, à procura de cinco pessoas desaparecidas.

Informações preliminares obtidas pela corporação indicam que quatro crianças e um adulto estavam em uma embarcação, que virou no Rio Paraguaçu.

Além dos equipamentos de mergulho, o grupamento conta com apoio de motoaquática nas buscas, que ainda estão em andamento.

Após procurarem durante todo o dia, as equipes suspenderam as buscas no início da noite. Até o momento, os bombeiros conseguiram localizar alguns pertences, que podem ser das vítimas. A ação será retomada na manhã desta sexta-feira, 3.

