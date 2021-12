Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-420

Cinco pessoas de uma mesma família morreram após um acidente entre um carro e um ônibus por volta das 18h30 do sábado, 9, no km 4 da BR-420, entre as cidades de Catu e Pojuca, na região metropolitana de Salvador (RMS).

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), responsável por esse trecho da rodovia, explicou que os familiares estavam todos no carro de passeio e bateram de frente com o ônibus. Dentre as vítimas, estavam uma menina de três anos, duas mulheres e dois homens.

Não há informações sobre as causas do acidente. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Alagoinhas. Ainda de acordo com a PRE, alguns ocupantes do ônibus tiveram ferimentos leves.

