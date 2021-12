Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente na BA-290

Cinco pessoas da mesma família morreram em um acidente nesta terça-feira, 1º, na BA-290, próximo ao município de Teixeira de Freitas. As vítimas estavam em um carro de passeio, que se chocou contra um ônibus e ficou totalmente destruído.

Os três homens e as duas mulheres que estavam no carro morreram no momento do acidente. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) ainda não tem informações sobre as circunstâncias da colisão nem sobre a identidade das vítimas.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas, onde passarão por perícia.

