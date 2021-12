Cinco navios devem funcionar no Carnaval

A travessia Salvador-Itaparica realizada pelo Sistema Ferryboat foi interrompida durante a maior parte da manhã desta quinta-feira, 24. Usuários dos terminais de Bom Despacho (Itaparica, Grande Salvador) e São Joaquim (capital) tiveram que esperar cerca de cinco horas para realizar a travessia, só reativada no final da manhã.

A única embarcação que operava, o ferry Rio Paraguaçu, quebrou em Bom Despacho, por volta das 7h, de acordo com informações de passageiros. O defeito foi identificado quando os usuários já estavam na embarcação.

Todas as pessoas que já estavam a bordo tiveram que deixar a embarcação para que o defeito fosse corrigido. O sistema só voltou a operar, com o ferry Anna Nery, após as 11h30. O ferry Paraguaçu foi encaminhado para reparos.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações do Estado (Agerba), que administra o sistema, informou que o problema aconteceu devido a falhas mecânicas. Segundo o órgão, apesar de a travessia ter sido interrompida, o movimento nos dois terminais foi tranquilo e sem filas.

Reclamações - No Terminal de São Joaquim, apesar de não terem se formado grandes filas, passageiros reclamaram. "Estou aqui há cinco horas. Me disseram que não tinha nenhum ferry funcionando e não tinha previsão para voltar a operar", reclamou a baiana de acarajé Josemira Santos, 30, moradora de Itaparica. Ela veio à Feira de São Joaquim para fazer compras. "O pior é que isso acontece sempre. Todos os dias os ferries dão algum problema", desabafou Josemira.

Por volta de 11h, alguns passageiros que já haviam comprado passagem fizeram uma manifestação para pedir o dinheiro de volta. "No começo, eles não queriam, mas devolveram depois do protesto", lembrou Josemira.

O estudante Bruno Gonçalves, 23, desistiu de comprar o bilhete, ao saber do problema. "É melhor voltar outra hora para ver se está funcionando. Isso acontece porque eles não trocam essas embarcações sucateadas", apontou.

O lavrador João Reis Rosário, 76, que mora em Nazaré (a 216 km de Salvador) e veio à capital para visitar familiares, brincou: "Se tivesse idade, iria nadando até Itaparica".

Investimento - De acordo com a Agerba, todas as embarcações estão passando por reparos para operar durante o Carnaval. Para a festa, a expectativa é que pelo menos cinco das sete embarcações estejam operando.

O governador Jaques Wagner afirmou, na última quarta-feira, que o Estado está disposto a investir pelo menos mais R$ 34 milhões na compra de dois ferries para suprir a demanda da travessia.

Wagner disse que dois editais são analisados pela Procuradoria Geral do Estado, antes da abertura da licitação. A previsão é que a licitação seja aberta em 30 dias após a liberação dos editais.

A representante dos comerciantes de Mar Grande, Lenise Ferreira, cobrou uma solução imediata2: "Prometeram sete ferries e ontem ficamos sem nenhum. É um absurdo".

adblock ativo