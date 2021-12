Cinco ladrões em fuga morrem afogados no rio Paraguaçu

Cinco dos sete criminosos que explodiram caixas eletrônicos do posto avançado do Bradesco no município de Cabaceiras do Paraguaçu (a 150 km de Salvador), no Recôncavo baiano, morreram afogados nesta quinta-feira, 4, durante a fuga.

Os bandidos tentavam atravessar de canoa o rio Paraguaçu ainda durante a madrugada, mas acabaram caindo na água. Apenas dois dos delinquentes conseguiram atravessar o rio a nado e alcançar a margem oposta, que dá acesso ao município de Santo Estevão, na região de Feira de Santana. Até a noite desta quinta, eles não haviam sido localizados.

Os corpos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Por conta do feriado, os mortos não haviam sido identificados até o final da tarde. O crime aconteceu de madrugada, por volta das 2h30, na Avenida Navio Negreiro, no centro do município.

Segundo informações de um agente da Delegacia Territorial de Cabaceiras do Paraguaçu (que preferiu não se identificar, uma vez que o delegado estava em diligência pela região), os sete suspeitos chegaram em três carros e usaram explosivos para arrombar os dois caixas eletrônicos.

Tiros

Houve troca de tiros com uma guarnição do Pelotão Tático Operacional (PETO) da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Cruz das Almas, que fazia uma ronda na cidade. Depois do tiroteio, os suspeitos conseguiram fugir pela BA-491.

