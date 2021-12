Cinco homens encapuzados assaltam dois ônibus interestaduais na BR-101

Cinco homens armados e encapuzados assaltaram dois ônibus interestaduais por volta das 3h da madrugada desta terça-feira, 15, na BR-101, trecho de Teodoro Sampaio. Os ônibus da empresa Itapemirim seguiam das cidades pernambucanas de Timbaúba e Arco Verde com destino à São Paulo.

O motorista do ônibus informou ao site Acorda Cidade que os criminosos atravessaram um veículo de modelo Celta na frente dos coletivos e entraram. O motorista informou que " Sem fazer ameaças, os homens ordenaram que os motoristas levassem os ônibus para um matagal, onde realizaram o furto". Levaram celulares, dinheiro e roupas das vítimas.

Ainda de acordo com site Acorda Cidade, em cada ônibus tinha 40 passageiros. As vítimas registram queixa no Complexo Policial Investigador Bandeira, no conjunto Jomafa, em Feira de Santana. Até o momento nenhum suspeito foi preso.

