Cinco homens em situação análoga à escravidão são resgatados

Policiais Rodoviários Federais (PRF) e agentes do Ministério Publico do Trabalho (MPT), realizaram uma operação conjunta, na tarde desta segunda-feira, 15, para resgatar cinco trabalhadores que eram mantidos em regime de escravidão em uma fazenda localizada na zona rural do município São José do Jacuípe, no estado da Bahia.

De acordo com a PRF, vizinhos denunciaram que havia trabalhadores mantidos em condições sub-humanas de trabalho. Os homens eram submetidos a montar em touros dos torneios de rodeio da região.

Os agentes da PRF foram até a fazenda, na cidade de Várzea da Roça na Bahia, localidade onde foram encontradas quatro munições intactas de arma de fogo calibre 38.

Ainda de acordo com a polícia, na operação, um homem, que não teve a identidade revelada, foi detido e encaminhado para a polícia judiciária local. Ele responderá por porte ilegal de armas de fogo e pelo crime de reduzir alguém a condição análoga à de escravo. Ele foi penalizado em multas administrativas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A ação conjunta de resgate contou ainda com Polícia Federal, Ministério Público Federal e Ministério dp Trabalho e Emprego.

