Cinco ferries operam na travessia durante o Carnaval

Cinco embarcações do sistema ferryboat operam na travessia Salvador-Ilha de Itaparica nesta segunda-feira, 4, o que contribuiu para diminuir as filas e manter a tranquilidade no movimento de passageiros durante a manhã. vão operar até o próximo dia 18, para atender a demanda de passageiros antes, durante e após o Carnaval.

De acordo com informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), os ferries Pinheiro, Anna Nery, Maria Bethânia, Rio Paraguaçu e Ivete Sangalo vão operar durante todo o Carnaval, no esquema bate-volta, entre 5h e 23h30, nos dois sentidos, até o dia 18 de fevereiro.

A embarcação Ivete Sangalo voltou a operar na última sexta-feira, 1º, após um período em manutenção. Já o ferry Pinheiro, que tem 35 anos e estava sem funcionar desde setembro, foi reformado retornou à travessia no dia 29 de janeiro. Foram investidos R$ 4,8 milhões na troca de dois motores, duas linhas de eixo, e duas hélices. Também foram colocadas cadeiras novas e sistema de ar-condicionado na parte inferior.

Lanchas - Já a travessia para Mar Grande registra movimento intenso nesta segunda. Desde as 5h, as 13 embarcações saem a cada 15 minutos do Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, com destino à capital, já que muitas pessoas passaram o final de semana na Ilha e estão retornando à cidade.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o sistema funciona até as 20h, última saída prevista do Terminal Náutico. De Mar Grande, o último horário é às 18h30.

adblock ativo