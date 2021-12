Cinco criminosos são incluídos no Baralho do Crime

Cinco criminosos procurados pela polícia foram incluídos no Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). As cartas trazem os rostos dos cinco, responsáveis por homicídios e crimes envolvendo o tráfico de drogas.

Segundo a SSP-BA, Allan de Araújo Ferreira, conhecido como “Allan Cabeludo”, que atua na região de Pernambués, é procurado por homicídio e evasão do sistema prisional. Ele aparece na carta do ‘Rei de Ouros’, no lugar do traficante Leidjon Fialho de Araújo.

Leonardo Silva Moraes, o “Leo Careca” ou “Fio”, entra na carta ‘Dama de Ouros’, em substituição a Marcos Paulo dos Santos. Leonardo é procurado por tráfico de drogas em Lençóis, na Chapada Diamantina.

Outro investigado por tráfico é Natanael de Jesus dos Santos, conhecido como ‘Natan’ ou ‘Gordo’, que atua em Candeias e é o novo ‘Oito de Ouros’, no lugar de Reinaldo Santana dos Santos.

Já Bruno Ramos Figueiredo, o ‘Bruno’ ou ‘Bruxa’, da Liberdade, foi preso por homicídio qualificado e está foragido da prisão. Ele ocupa agora a ‘Damas de Espadas’, no lugar de Leandro Anjos Santos.

Atuante no município de Candeias, o também homicida Carlos Bruno da Silva Conceição, o 'Bruno BBB', está no 'Quatro de Paus', no lugar de Edicarlos Coutinho Brabosa.

Por meio do Baralho do Crime, a população pode identificar os criminosos e denunciá-los à polícia. O procedimento pode ser feito pelo Disque Denúncia, nos telefones 3235-0000 (capital e RMS) e 181 (interior). A identidade do informante é mantida em sigilo.

