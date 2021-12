Cinco corpos são encontrados no sul da Bahia

Os corpos de cinco pessoas foram achados na zona rural da cidade de Maiquinique, no sul da Bahia. Três vítimas estavam dentro de um barraco, que foi incendiado. As outras duas foram encontradas do lado de fora do imóvel.

Policiais acharam cápsulas de diversos calibres no local. De acordo com o site Itapetinga Repórter, algumas das vítimas foram identificadas e teriam envolvimento com o tráfico de drogas.

Um carro de uma das vítimas foi apreendido pela polícia. O crime aconteceu nesta terça, 25. Não há informações sobre a autoria da chacina.

